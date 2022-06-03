Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM Двое жителей Санкт-Петербурга после отдыха в Ленинградской области заболели клещевым вирусным энцефалитом, сообщили 3 июня в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Клещ Catkin

Напомним, в текущем году отмечается высокая активность клещей как на территории Петербурга, так и в соседнем регионе — Ленинградской области. С начала весны, которая в этом году пришла позже обычно, от укуса клещей уже пострадали 4310 горожан, из них 929, в том числе 201 ребенок — за минувшую неделю. В Ленинградской области от клещей пострадали 1647 местных жителей, в том числе 418 детей.

Всего с 27 мая по 2 июня в черте города укусы были нанесены в 115 случаях: Пушкинский — 36, Курортный — 20, Приморский — 17, Красногвардейский — 10, Красносельский - 6, Выборгский - 5, Колпинский - 5, Московский - 4, Петродворцовый - 4, Калининский - 3, Кировский - 2, Фрунзенский - 2, Невский - 1.

«С начала сезона 2022 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано два случая заболеваний клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) среди взрослых. Оба заболевших не привиты против клещевого энцефалита. Укусы получены в Ленинградской области», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, зарегистрировано шесть случаев иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), в том числе у одного ребенка не достигшего 14-летнего возраста.

Добавим, что за минувшую неделю на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита исследовано 1685 клещей, положительных — девять; на наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) исследовано — 1685 клеща, положительных — 455.

В управлении Роспотребнадзора напомнили, что всем детям, пострадавшим от укусов клещей и не привитым против КВЭ, при обращении за медицинской помощью проводят иммуноглобулинопрофилактику в течение 72 часов от момента укуса, не дожидаясь результатов исследования клеща. В Петербурге в 2022 году экстренную медицинскую помощь пострадавшим от укусов клещей оказывают 48 медицинских учреждений.

Добавим, что в РФ по ОМС можно бесплатно вакцинироваться от КВЭ. В 2022 году такой возможностью в Петербурге воспользовались 22 892 человека, в том числе 6607 детей до 17 лет. Вакцинация проводится в несколько этапов, первая и вторая вакцина ставятся в промежутке месяц, следующая через год и далее раз в три года. Завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за две недели до выезда в неблагополучную территорию.

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