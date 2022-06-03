Москва, , 12:12 — REGNUM Российская авиация поразила четыре украинских склада с вооружением и боеприпасами за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 3 июня на брифинге.

Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» Vitaly V. Kuzmin

Он рассказал, что в рамках спецоперации авиация России уничтожила ещё один украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ» в районе города Бахмут, две установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», две миномётных батареи, восемь артиллерийских орудий.

Также уничтожены 13 украинских танков и боевых машин пехоты и 26 специальных автомобилей. В районах населённых пунктов Соледар, Дзержинск, Яковлевка и Бахмут уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

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