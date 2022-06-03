Пенза, , 12:11 — REGNUM В Пензенской области с 6 апреля регистрируют обращения пострадавших от нападения клещей. С начала сезона медицинская помощь потребовалась 484 пострадавшим, из них 164 — дети в возрасте до 14 лет, сообщает 3 июня региональное управление Роспотребнадзора.

Осторожно, клещи! egor347

На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза исследовали 435 снятых с людей клещей. Возбудители заболевания выявлены в 54 их них (12,4%).

За январь–апрель в регионе диагностированы три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом: один — у жителя Наровчатского района и два — в Пензе. Все случаи с длительной инкубацией, заражение произошло в сезон 2021 года, уточняют в ведомстве.

Акарицидными обработками охвачено почти 152 га площади на территории 105 объектов (75,58% от площади, запланированной к обработке в текущем эпидсезоне).

Ранее ИА REGNUM сообщало, на Дону зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой, от чего скончались два человека — жители Новошахтинска и Пролетарского района.

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