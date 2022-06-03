Тегеран, 3 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Власти Ирана готова поставлять в Россию стройматериалы, фрукты, овощи и обувь, а также кожаные изделия. Об этом 3 июня посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По его словам, третьим направлением сотрудничества после энергетики и логистики являются общие экономические потребности двух стран.

«Вам нужны фрукты, овощи, стройматериалы, сумки, обувь, кожаные изделия, нужны многие другие позиции. И Исламская республика Иран готова все это поставлять в Россию», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Джалали добавил, что Тегерану в свою очередь нужны крупы и технологии и многое другое, что можно получить в России.