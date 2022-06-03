Липецк, , 12:11 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 28 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тест на коронавирус Rosminzdrav.ru

3 июня выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем сутками ранее. Всего зарегистрировано 151 тыс. 557 случаев заражения.

За весь период наблюдения 147 тыс. 127 человек выписаны, в том числе 71 — за последние сутки.

За весь период скончались 3768 человек. Подтвержден один новый летальный случай.