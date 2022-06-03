В Липецкой области за сутки госпитализированы 28 ковид-пациентов
Липецк, 3 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 28 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Rosminzdrav.ru
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3 июня выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем сутками ранее. Всего зарегистрировано 151 тыс. 557 случаев заражения.
За весь период наблюдения 147 тыс. 127 человек выписаны, в том числе 71 — за последние сутки.
За весь период скончались 3768 человек. Подтвержден один новый летальный случай.