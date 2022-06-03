Москва, , 12:10 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Сербию, где проведёт переговоры с президентом страны Александром Вучичем. Об этом сегодня, 3 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сербия

«Визит главы МИД России в Сербию состоится 6–7 июня 2022 года. Планируется что Лавров и Вучич обсудят актуальные международные проблемы», — уточнила Захарова.

Также у Лаврова запланированы переговоры с министром иностранных дел, председателем Народной Скупщины и Патриархом Сербским.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия понимает позицию официального Белграда, который признает территориальную целостность Украины, но при этом не присоединяется к антироссийским санкциям.

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