Москва, 3 июня 2022, 12:09 — REGNUM Киевский режим при финансовой поддержке Великобритании снял в Николаевской области фейковый фильм о бое с якобы превосходящими силами России, сообщил 3 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, на фоне политической катастрофы Киева в Мариуполе и военных провалов в Донбассе ими «при финансовой поддержке Великобритании организованы съемки «духоподъемных» видеосюжетов для западной и украинской аудиторий».
Он уточнил, что роли «противников» украинских нацистов в постановочной фильме исполнили надевшие повязки красного цвета члены местного подразделения теробороны, за отсутствием трофейной российской техники «условный противник» в кадре появляется на украинских БТР и бронемашинах.
Следующие съемки фейковых фильмов спланированы на 5 и 6 июня. Они будут посвящены постановочным свидетельствам «простых украинцев», обвиняющих Россию в якобы намеренных обстрелах мирных населённых пунктов, заключил генерал-майор.