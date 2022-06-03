Москва, 3 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Киевский режим при финансовой поддержке Великобритании снял в Николаевской области фейковый фильм о бое с якобы превосходящими силами России, сообщил 3 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

По его словам, на фоне политической катастрофы Киева в Мариуполе и военных провалов в Донбассе ими «при финансовой поддержке Великобритании организованы съемки «духоподъемных» видеосюжетов для западной и украинской аудиторий».

«В частности, 28 мая в районе населенного пункта Мешковка Николаевской области отсняты постановочные видеоматериалы о якобы «высокой эффективности» применения украинскими националистами западного вооружения. Для придания будущей картине большего драматизма по настоянию британских кураторов на съемочной площадке была создана «реконструкция» никогда не существовавшего «боя» украинских нацистов с превосходящими по численности «российскими военнослужащими», — сказал Конашенков на брифинге.

Он уточнил, что роли «противников» украинских нацистов в постановочной фильме исполнили надевшие повязки красного цвета члены местного подразделения теробороны, за отсутствием трофейной российской техники «условный противник» в кадре появляется на украинских БТР и бронемашинах.

Следующие съемки фейковых фильмов спланированы на 5 и 6 июня. Они будут посвящены постановочным свидетельствам «простых украинцев», обвиняющих Россию в якобы намеренных обстрелах мирных населённых пунктов, заключил генерал-майор.