Москва, 3 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. За минувшие сутки российская оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины уничтожила свыше 360 украинских националистов. Об этом 3 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Как отметил Конашенков, за указанный период российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией было поражено в общей сложности 37 районов сосредоточения живой силы и военной техники киевских боевиков.

«Всего в результате ударов авиации уничтожено более 360 националистов, 49 единиц вооружения и военной техники, в том числе радиолокационная станция обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что за последние 24 часа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника украинских нацистов.