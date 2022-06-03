Симферополь, , 12:08 — REGNUM Ранее заявленные планы по строительству нового города-курорта на 50 тысяч человек подтвердил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в интервью «Московскому комсомольцу».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть планы вовлечь в инфраструктурный оборот до 1000 гектаров земельных участков на прибрежных территориях в Симферопольском и Сакском районах и начать там строительство», — рассказал глава Крыма.

Аксёнов уточнил, что планируется возвести абсолютно новый город на 50 тысяч жителей. Курорт построят на берегу моря всего в получасе езды на автомобиле от аэропорта «Симферополь».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство нового курортного города на 50 тысяч жителей власти Крыма анонсировали осенью 2021 года. Тогда Сергей Аксёнов уточнял, что на территории нового курорта разместятся отели с объёмом номерного фонда более 10 тысяч.