София, 3 июня, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Районный суд в Кюстендиле на юго-западе Болгарии приговорил 41-летнего местного жителя Георгия Н. к одному году и шести месяцам лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков и боеприпасов. Таким образом, мужчина отправится за решетку в 20-й раз, передает софийская газета «24 часа».

Freesmi.by Суд

Согласно официальной информации, суд учел активное сотрудничество подсудимого со следствием и его раскаяние в зале заседания.

«Надеюсь, этот человек избавится от рецидивистских привычек», — сказал государственный обвинитель.

Ранее обвиняемый регулярно отбывал сравнительно небольшие сроки тюремного заключения за мелкие кражи, угон автомашин и мошенничество.