Триполи, , 12:09 — REGNUM Правительство национального единства Ливии обновило внутренние цены на авиационное топливо. Об этом 3 июня сообщает Fawasel.

Самолёт

По данным журналистов, цены на керосин снизились до 1300 динаров ($1 = 4,76 динара) за тонну. Это стало возможным благодаря государственным субсидиям на поставку топлива местным авиакомпаниям.

Ранее цена на керосин на внутреннем рынке выросла до 2600 динаров за тонну. Местные авиаперевозчики обратились к правительству страны с просьбой компенсировать им часть убытков, чтобы не допустить банкротства всей сферы.

Как сообщается, правительство Ливии согласилось выплачивать за авиаперевозчиков часть цены на топливо в обмен на снижение цен на авиабилеты для граждан страны.