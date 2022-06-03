Иркутск, 3 июня, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Зампред правительства РФ Юрий Борисов провёл в Иркутске совещание по развитию авиационной промышленности, сообщает 3 июня телеграм-канал правительства Приангарья.

Правительство Иркутской области Иркутск. На совещании по развитию авиационной промышленности

Вице-премьеру доложили о реализации программы технического перевооружения предприятия, а также о планах по серийному производству самолетов МС-21.

«В условиях объявленных Западом санкций у нас появилась уникальная возможность за счет неиспользованных ранее внутренних резервов возродить мощный отечественный авиапром и совместными усилиями наполнить парк российских авиакомпаний самолетами отечественного производства. Масштабные гражданские проекты объединенной авиастроительной корпорации: перспективный магистральный самолет МС-21 и ближнемагистральный самолет Суперджет», — подчеркнул Юрий Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, директор Иркутского авиационного завода Александр Вепрев подтвердил 29 апреля, что поставка первых самолётов МС-21 с отечественными комплектующими планируется в 2024 году.

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