Москва, 3 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на Украине ВКС РФ за сутки поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии. Об этом 3 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ в Сирии

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражён 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сказал Конашенков.

Кроме того, по его словам, оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 37 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники за минувшие сутки.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией России за сутки был поражён 61 район сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск.

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