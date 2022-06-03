Ростов-на-Дону, , 12:04 — REGNUM В Ростове-на-Дону ищут подрядчика, который займётся обновлением газона на стадионе «Ростов Арена» к предстоящему футбольному сезону. На эти цели выделено почти 11,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Матч на стадионе «Ростов Арена» Fc-rostov.ru

Закупку на выполнение работ по реновации покрытия в зонах безопасности футбольного поля стадиона «Ростов Арена» объявила дирекция по подготовке и проведению игр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону. Начальная цена торгов — 11 млн 499 тыс. 120 рублей.

ИА REGNUM отмечает, что состояние газона на стадионе «Ростов Арена» нередко подвергалось критике со стороны главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина. Дело в том, что на стадионе проводился ряд развлекательных мероприятий, которые негативно сказывались на стоянии поля.