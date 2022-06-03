Иркутск, 3 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Несмотря на введённые Западом санкции, программы по МС-21 и SSJ продвигаются вперёд. Об этом в ходе совещания в Иркутске заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Anna Zvereva SSJ-100

«Программы МС-21 и Sukhoi Superjet последовательно продвигаются вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. Завершение сертификации самолета МС-21 с отечественным двигателем и самолета Sukhoi Superjet New с замещением 38 импортных систем и компонентов на российские планируется до конца 2023 года», — сказал Борисов.

По его словам, десять новых самолетов SSJ-100 планируется выпустить в 2022 году в Комсомольске-на-Амуре.