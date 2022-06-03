Москва, , 12:04 — REGNUM За медицинской помощью обратились всего два человека из числа эвакуированных с территории бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы, где произошел крупный пожар. Об этом 3 июня сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Скорая помощь Mos03.ru

По её словам, первые кареты скорой помощи прибыли к месту ЧП через шесть минут после начала пожара. В общей сложности была развернута медицинская группировка из 19 карет скорой помощи и одного вертолета.

«На данный момент было всего два обращения за медицинской помощью. Одно отравление продуктами горения, не угрожающее жизни. Пациент доставлен в НИИ скорой помощи им Склифосовского, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Один человек обратился с ожогом кисти — помощь оказана на месте, от госпитализации пациент отказался», — сказала Ракова.

На данный момент продолжаются работы по поиску людей. Поэтому все медицинские мощности остаются на месте ЧП. Все необходимые больницы, задействованные при оказании помощи людям с ожогами, готовы принять больных, если такие будут, добавила вице-мэр.

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