Москва, 3 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. За последние 24 часа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника украинских нацистов. Об этом 3 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах Рясная, Крутая Балка Донецкой Народной Республики и Дмитровка Харьковской области», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также за это время были перехвачены три реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» над населенными пунктами Петрополье, Каменка Харьковской области и Новоселовка Вторая в Донецкой Народной Республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксенов предостерег киевский режим от попыток нанести ракетный удар по полуострову, поскольку в ответ будут уничтожены центры принятия решений в Киеве.