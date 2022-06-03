Нью-Йорк, США, 3 июня, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Мировые цены на продовольствие держатся около рекордного уровня на фоне нарушения торговых и логистических связей, которое провоцирует голод и усугубляет кризис общей стоимости жизни, сообщает 3 июня Bloomberg.

(сс) Indrajit Das Раздача еды в Индии

Резко сократился экспорт с Украины, одного из крупнейших в мире грузоотправителей зерна и растительного масла. Блокада ключевых портов Чёрного моря усугубила беспорядки в цепочке поставок, вызвав резкий рост цен. ООН предупредила, что нехватка продовольствия может подтолкнуть миллионы людей к переселению.

Индекс ООН, отражающий мировые цены на продовольствие, в мае снизился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на растительное масло снизились на 3,5%, частично благодаря отмене запрета на экспорт пальмового масла из Индонезии, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН.

Фермеры сталкиваются с рекордно высокими затратами на энергию и ресурсы, а ООН заявила, что нехватка удобрений может углубить продовольственный кризис в 2023 году. Цены на продовольствие уже поднялись из-за сбоев в логистике в результате пандемии и последующего восстановления спроса. Продовольственная инфляция сильнее всего бьет по бедным странам, где продукты питания составляют большую часть потребительских бюджетов.

В марте индекс продовольственных цен взлетел на 13%, побив предыдущие рекорды, но в апреле немного снизился в результате падения спроса на растительное масло.

Рост цен на растительное масло и зерно вызван протекционистскими мерами стран, стремившихся защитить свои собственные рынки. Малайзия запретила экспорт курятины, а Индия ограничила поставки пшеницы и сахара.