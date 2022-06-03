Москва, , 12:00 — REGNUM После резкого снижения цены в первой половине мая, котировки биткоина находятся в узком диапазоне, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

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«Подобная картина наблюдается, когда котировки доходят до уровня, где активность начинают проявлять покупатели, готовые скупать весь предлагаемый продавцами объем.

В данный момент оснований для разворота цены нет: да, цене не дают просесть ниже, но не более — масштабных покупок нет.

Подобная динамика котировок в период коррекции подразумевает лишь некоторый перерыв перед дальнейшим движением по направлению глобальной тенденции.

Иными словами, в самое ближайшее время падение цены должно продолжится, тогда как финальная цель всего нисходящего движения лежит ниже $20 тысяч за монету.

Стоит помнить, что биткоин — это высокорискованный инструмент и он не будет пользоваться повышенным спросом, когда присутствуют опасения за судьбу мировой экономики.

Ситуация на сырьевых рынках все еще крайне волатильная, из-за чего промышленный сектор продолжают находится под изрядным давлением, в то время как ужесточение монетарной политики со стороны крупнейших центробанков только усложняет ситуацию», — пояснил эксперт.

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