Москва, 3 июня, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на Украине пойдёт в ускоренном темпе, заявил 3 июня глава Чечни Рамзан Кадыров.

Government.ru Рамзан Кадыров

Он рассказал о встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве.

«Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — написал Кадыров в личном телеграм-канале.

Он рассказал, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные со спецоперацией. В частности, министр попросил передать слова благодарности бойцам из Чечни за их весомый вклад в борьбу против боевиков.