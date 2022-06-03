Москва, , 11:59 — REGNUM Тайвань не сможет запретить поставки в РФ всех своих чипов, так как часть из них отправлялись в Россию в составе различной продукции, за продажу которой отвечают другие компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил доцент кафедры экономической безопасности факультета национальной безопасности РАНХиГС Павел Грибов.

Полупроводниковые чипы

«Тайвань поставляет значительное количество чипов, созданных по наиболее продвинутым технологиям, которые используются в потребительской электронике и специальной технике, — отметил он. — Запрет на поставки чипов в Россию является чувствительным, но необходимо понимать, что тайваньские чипы экспортировались в Россию в составе различной продукции, за продажи и поставки которой отвечают другие компании. И запретить поставки чипов в составе другой продукции не представляется возможным».

По его словам, значительное количество менее технологичной продукции, используемой в промышленной технике — микроконтроллеры — Россия производит сама на имеющихся производствах.

«При необходимости подобную технику можно закупать в третьих странах, она не является уникальной, — добавил он. — На использование банковских карт запрет поставок из Тайваня не повлияет — рынок платежных карт должен оставаться достаточно стабильным, так как используемые в них чипы не являются передовыми разработками. На их основе уже производятся российские банковские карты. Можно говорить лишь о вероятном увеличении сроков выпуска карт как об одном из последствий всех санкций, так или иначе касающихся электроники».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что решение Тайваня запретить поставки в РФ ряда электронных компонентов не будет иметь каких-то серьезных последствий для российских потребителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Сможет ли РФ обойтись без тайваньских чипов и микросхем?