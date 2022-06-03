Москва, , 11:56 — REGNUM На американском финансовом небосклоне пока еще светит солнце, но инфляция уже полгода разрушает экономику США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне AgnosticPreachersKid

«Глава крупнейшего американского банка JP Morgan Джейми Даймон посоветовал властям США пристегнуть ремни — экономический ураган неумолимо надвигается на крупнейшую экономику мира. Пока еще на американском финансовом небосклоне светит солнце, но инфляция уже полгода разрушает экономику США. Американский акционерный капитализм переживает сегодня огромные трудности, — констатировал профессор. — Сбои международных цепочек поставок энергоносителей и минеральных удобрений в результате санкций против России властей США и многолетняя безумная политика количественного смягчения ФРС привели чудовищному росту цен для рядовых американцев».

Инвесторы, по словам Ильинского, опасаются, что резкое ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США снизит темпы экономического роста и непреднамеренно спровоцирует рецессию в экономике.

«Более того, Федеральная резервная система США объявила о намерении дальнейшего повышения базовой процентной ставки и в июне 2022 приступит к реализации политики количественного ужесточения, начав массовую продажу облигаций на открытом рынке с ошеломительным темпом 95 млрд долларов в месяц, — сказал Ильинский. — Другими словами, ФРС постарается всеми силами снизить величину денежной массы в экономике США, то есть поглотить часть напечатанных ранее долларов и снизить ликвидность в американской финансовой системе. Всего Федеральный резерв собирается продать государственных облигаций на 9 триллионов долларов».

Это, как полагает Ильинский, возможно приведет к снижению темпов роста цен, особенно цен на недвижимость, которая из-за дешевизны доллара достигла астрономических значений, недоступных рядовому американцу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов объяснил, по силам ли ФРС США остановить рост инфляции.

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