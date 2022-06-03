Амман, 3 июня, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Король Иордании Абдалла II принял вице-президента Европейской комиссии, Верховного комиссара ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после 14-го заседания Совета стратегического партнерства между Иорданией и Европейским союзом в районе Мертвого моря. Об этом 3 июня сообщает Jordan 24.

Kremlin.ru Король Иордании Абдалла II

По данным журналистов, главной темой переговоров стала продовольственная ситуация на Ближнем Востоке и способы её преодоления. Как заявил Жозеп Боррель, ЕС предоставит Иордании помощь в закупке продуктов.

«Мы готовы помочь Иордании справиться с негативными последствиями, особенно с ценами на продукты питания», — заявил Боррель.

Ранее сообщалось, что в 2021 году ЕС предоставил Иордании помощь в размере 360 миллионов евро.