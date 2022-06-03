Южно-Сахалинск, , 11:54 — REGNUM Россия — одна из немногих стран, которая может позволить себе сохранить свой суверенитет и защитить своих граждан, в какой бы части планеты они ни находились, уверен член общественного совета Южно-Сахалинска Олег Меркушева.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Читайте также: Аксенов предостерег Киев от ракетного удара по Крыму

«Есть такая народная мудрость: добро должно быть с кулаками. К сожалению, человечество пока не дошло до той стадии, когда эта мудрость не работала бы.

Сегодня фашизм снова поднял свою голову, и те ребята, которые сейчас сражаются на передовой, — настоящие герои. Они делают очень важную работу: делают так, чтобы фашизм не шагал по нашим улицам», — цитируют Меркушева в телеграм-канале правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксенов предостерег киевский режим от попыток нанести ракетный удар по полуострову, поскольку в ответ будут уничтожены центры принятия решений в Киеве.