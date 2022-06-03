Октябрьский район, Ростовская область, 3 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Ростовской области жительница Октябрьского сельского района попала под следствие за незаконное получение социальных выплат на основании фиктивных документов об инвалидности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенница

Установлено, что лжеинвалид получила справку без прохождения экспертизы. Документы она предоставила в отделение Пенсионного фонда России и в течение пяти лет получала выплаты. Бюджету был причинён ущерб в размере 770 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат.