Симферополь, 3 июня 2022, 11:53 — REGNUM Критического для курортной сферы Крыма снижения туристического потока летом 2022 года из-за приостановления авиасообщения не будет. Такую надежду высказал глава республики Крым Сергей Аксёнов в интервью «Московскому комсомольцу».
Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация нормализуется — туристы едут в Крым железнодорожным транспортом, автобусами или на машинах. Для этого запущены автобусные маршруты и новые поезда, в том числе и с теми городами, в которых действует авиасообщение — Сочи, Ставрополем, Минводами.
Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение с Симферополем, как и с ещё десятью городами центра и юга России, приостановлено с 24 февраля. По прогнозом, этим летом в Крыму примут около шести миллионов туристов против девяти миллионов в 2021 году.