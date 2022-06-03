Симферополь, , 11:53 — REGNUM Критического для курортной сферы Крыма снижения туристического потока летом 2022 года из-за приостановления авиасообщения не будет. Такую надежду высказал глава республики Крым Сергей Аксёнов в интервью «Московскому комсомольцу».

Ялта. Крым Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«На данный момент массовых отказов от бронирования на курортный сезон нет. Есть частичные отказы по некоторым направлениям, в том числе это касается путевок детского отдыха и оздоровления», — пояснил глава Крыма.

Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация нормализуется — туристы едут в Крым железнодорожным транспортом, автобусами или на машинах. Для этого запущены автобусные маршруты и новые поезда, в том числе и с теми городами, в которых действует авиасообщение — Сочи, Ставрополем, Минводами.

«Постоянно добавляются новые составы и вагоны. Этот вопрос находится на контроле и на региональном, и на федеральном уровне. Надеемся, что критического для курортной сферы снижения турпотока не будет», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение с Симферополем, как и с ещё десятью городами центра и юга России, приостановлено с 24 февраля. По прогнозом, этим летом в Крыму примут около шести миллионов туристов против девяти миллионов в 2021 году.