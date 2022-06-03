Москва, , 11:53 — REGNUM В России 76% представителей малого и среднего бизнеса не планируют сокращать штат сотрудников в ближайшее время, микробизнеса — 67%. Об этом свидетельствуют данные опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Заявили, что численность сотрудников в компании не изменится и останется прежней 56% руководителей. Ожидают даже увеличения численности персонала 20% работодателей. В планах сократить штат своих компаний у 22%.

Чаще сократить работников намерены предприниматели, чей бизнес существует 3-5 лет (35%), руководители московских компаний (32%), предприниматели младше 30 лет (30%) и представители отрасли обрабатывающих производств (28%).

Опрос проведен в апреле 2022 года. Опрошены 500 представителей микро, малого и среднего бизнеса во всех федеральных округах РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, согласно опросу, массовые сокращения происходят в 3% компаний России.

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