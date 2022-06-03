После COVID-19 выздоровели ещё 32 белгородца
Белгород, 3 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Белгородской области истекшие сутки выписано с выздоровлением 32 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в региональном оперативном штабе. продолжают лечение в стационарах 158 человек, ещё 495 жителей получают амбулаторную помощь.
Https://www.volgograd.ru
Экспресс-тест на COVID-19
С начала пандемии в Белгородской области коронавирус выявлен у 130 979 человек, выздоровели 128 058 пациентов. В летальной статистике 2 268 записей, за сутки это количество не изменилось.
По данным федерального оперштаба, в ковид-госпитали поступили 32 новых пациента.