Самара, , 11:53 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу чиновникам сохранить историко-культурную самобытность села Ширяево и развивать эту территорию для привлечения туристов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Туризм Иван Шилов, ИА REGNUM

Сообщается, что Азаров провел выездное совещание по вопросам развития туризма и села Ширяево, которое расположено в Самарской Луке на правом берегу Волги в Жигулевском заповеднике в долине Ширяев Буерак. На этой территории находится много природных памятников (горы «Винный ключ», «Верблюд», «Попова гора», «Монастырская гора»). Тысячи туристов со всей России посещают музей Репина, штольни, завод купца Ванюшина.

По словам главы Жигулевска Ильи Сухих, в 2021 году был выполнен ремонт дороги по улице Набережной, в порядок был приведен подъем до «Поповой горы», организованы велодорожки и пешеходные маршруты, были оборудованы зоны отдыха. Идут работы по развитию набережной. В 2022 году планируется ее озеленить и установить на этой территории малые архитектурные формы.

Сообщается, что местные жители обратили внимание Азарова на необходимость очистки берега Волги от камыша. Подобная ситуация сложилась и на Ерике. Глава региона поручил министрам рассмотреть возможность строительства новых гидросооружений, укрепления берегов и очистки реки.

Жители села сообщили и о необходимости создания современной лодочной станции на месте существующей стихийной.

По словам Сухих, в 2022 году планируют завершить проектирование визит-центра, который будет встречать туристов.

«Параллельно мы формируем участок под его строительство. Его площадь составит порядка тысячи квадратных метров. Планируем установить светящуюся стелу на въезде и крупные буквы на берегу Волги с названием села», — приводит пресс-служба слова главы муниципалитета.

На совещании были рассмотрены и другие вопросы развития этой территории.

«Ширяево — это жемчужина самарского края, которой нужно дать красивую огранку, чтобы село с каждым годом привлекало все больше и больше туристов», — приводит пресс-служба слова Азарова.