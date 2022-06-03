Ярославль, 3 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Ярославской области 2 июня произошло два ДТП с участием велосипедистов. Об этом сообщает региональное УМВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Велосипед

02 июня около 16.30 в Рыбинске на улице Свободы женщина на автомобиле «Тойота» при повороте направо наехала на мальчика 2006 года рождения, который передвигался на велосипеде. В результате ДТП мальчик получил ушиб.

В этот же день около 20.00 в Ярославле на Московском проспекте мужчина на автомобиле «ВАЗ» совершил наезд на велосипедиста 1973 года рождения. Пострадавшему требуется амублаторное лечение.