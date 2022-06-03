Элиста, 3 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Калмыкии проводят в последний путь участника специальной военной операции на Украине Алексея Беляева, погибшего при выполнении боевой задачи. Об этом сообщается в телеграм-канале Малодербетовского районного муниципального образования 3 июня.

Stefano Brivio Траурная свеча

«Сегодня мы провожаем в последний путь нашего земляка, жителя села Малые Дербеты Алексея Беляева, погибшего на территории Украины при исполнении воинского долга. Вечная память и вечная слава герою», — сказано в сообщении.

Родным и близким муниципальные власти выразили глубокие соболезнования.