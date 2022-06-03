Висконсин, США, , 11:46 — REGNUM Трое человек получили ранения в американском штате Висконсин, когда воздушный шар, на котором они находились, столкнулся со зданием и врезался в поезд, сообщает New York Post.

Воздушный шар Cherubino

Полицейское управление города Берлингтон в Висконсине подтвердило американским СМИ, что »трое взрослых пассажиров получили опасные для жизни травмы» в результате шокирующей аварии в среду вечером.

Инцидент произошел в 20:15 по местному времени недалеко от улицы Норт-Калумет. По словам свидетелей, воздушный шар врезался сначала в здание, а потом в движущийся поезд.