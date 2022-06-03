Сан-Матео, США, , 11:46 — REGNUM Во время трансляции State of Play Sony показала новый трейлер будущей ролевой экшн-игры Final Fantasy XVI. Ролик был опубликован 3 июня на сайте журнала PC Gamer.

Видеоигра Final Fantasy XVI Скриншот из трейлера

Автор статьи Уэс Фэнлон обратил внимание, что, как сообщается в блоге PlayStation, в реализации проекта принимает участие Рёта Сузуки, ранее участвовавший в разработке Devil May Cry 5. Он отметил, что теперь ему стало понятно, почему боевая система Final Fantasy XVI так напоминает «одну из лучших экшн-игр десятилетия».

Отметим, что Сузуки на протяжении 20 лет работал в Capcom, участвовал в реализации проектов Marvel vs. Capcom и Capcom vs. SNK 2, а также успел приложить руку к Monster Hunter World: Iceborne перед уходом в Square Enix.

Напомним, Square Enix анонсировала Final Fantasy XVI (FFXVI) 16 сентября 2020 года во время трансляции PlayStation 5 Showcase Event. Пока компания не назвала сроки релиза игры, которая, судя по всему, какое-то время будет эксклюзивом PS5 (в первом трейлере FFXVI также упоминалась платформа ПК, но позже разработчики убрали это напоминание).

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