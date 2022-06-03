Афины , , 11:52 — REGNUM Бензин на греческих АЗС стал стоить дороже после того, как Евросоюз решил ввести эмбарго на российскую нефть. Об этом сообщает 3 июня РИА Новости.

Троллейбус. Греция Steve Morgan

На большинстве заправок за литр 95-го бензина придётся заплатить больше 2,3 евро. Так, на одной из заправок литр топлива 30 мая стоил 2 евро и 29,8 евроцента, а 2 июня — уже 2 евро и 36,5 евроцента.

Одна из самых дешевых АЗС недавно продавала бензин по 2,18 евро за литр, теперь топливо там стоит 2 евро и 22,8 евроцента за литр.

В среднем, по данным министерства развития и инвестиций Греции, бензин 30 мая стоил 2 евро и 27,7 евроцента за литр, а 2 июня — 2 евро 31,2 евроцента. На островах цена на топливо доходит до 2,6 евро.

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