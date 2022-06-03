Иркутск, , 11:44 — REGNUM Байкальская природоохранная прокуратура по итогам проверки известила о причинах массовой гибели рыбы на реке Вихорова в Иркутской области.

Массовый мор рыбы в Приангарье Байкальская природоохранная прокуратура

Установлен факт загрязнения данного водного объекта сточными сбросами с превышением допустимых концентраций по химическим веществам, относящимся к 1 и 3 классам опасности.

В результате химического загрязнения водного объекта произошла массовая гибель водных ресурсов и существенное снижение его рыбопродуктивности по причине деградации мест нагула рыбы. Материалы проверки направлены прокурором в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод»).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2022 года горожане заметили в реках Санкт-Петербурга.

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