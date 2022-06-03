Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM В Ростове-на-Дону при пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Ерёменко пострадали два человека. Потребовалась эвакуация жильцов, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 3 июня.

Тушение пожара 72.mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании в одной из квартир многоэтажного дома в экстренные сдужбы поступило утром 2 июня. Прибывшие спасатели эвакуировали 30 человек. Площадь, пройденная огнём, составила 30 кв. метров.

Отравление продуктами горения получили две женщины.

К пожару привело неосторожное обращение с огнём.