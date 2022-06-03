Симферополь, 3 июня, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов предостерег киевский режим от попыток нанести ракетный удар по полуострову, поскольку в ответ будут уничтожены центры принятия решений в Киеве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

По его словам, если бы ВСУ действительно нанесли «успешные» удары по Крыму, то Киев уже давно трубил бы об этой «перемоге» на весь мир.

«С другой стороны, после таких успехов на месте центров принятия решений в Киеве уже были бы глубокие воронки. Украинская власть уже предупреждена, что именно таким будет ответ России на попытки применить американское оружие по территории России», — написал Аксенов в телеграм-канале.

Он добавил, что вооружение, поставляемое США «своим холопам, с огромной долей вероятности до места назначения не доберется — наши вооруженные силы об этом позаботятся».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что проведение военной спецоперации на Украине с определённого момента стало для России неизбежным. События не стали развиваться по мирному сценарию из-за деструктивной позиции НАТО.

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