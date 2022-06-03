Брюссель, 3 июня, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Очередной, шестой пакет санкций против России, связанных со спецоперацией Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, окончательно утвердил Совет Европейского союза. Об этом 3 июня сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Совет ЕС принял сегодня решение ввести шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против России и Белоруссии», — говорится в нем.

При этом известно, что новый пакет антироссийских санкций включает в себя: отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка; отказ стран ЕС от импорта нефти из России на протяжении полугода и нефтепродуктов — в течение восьми месяцев; поэтапный отказ от российской нефти, перевозимой по морю, временно исключая поставки по трубопроводам; а также запрет на вещание в Европе телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр-Международный, сотрудники которых могут продолжать работать.

Также указывается, что юридический документ будет позднее обнародован в официальном журнале сообщества и тогда же станет, кто включен в новые секционные списки ЕС. После этого новые санкции выступят в силу официально.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Германии существенно замедлилась в последнее время.