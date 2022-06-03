Москва, 3 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы удалось локализовать. Об этом 3 июня сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Локализация открытого горения», — цитирует издание слова руководителя пресс-службы ведомства Жанны Тереховой.

По данным ТАСС, с территории объекта в общей сложности было эвакуировано 125 человек. Площадь возгорания составила свыше 1 тыс. квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС Александр Куренков лично прибыл на место ЧП.