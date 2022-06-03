Республика Коста-Рика, , 11:38 — REGNUM Фонд социального страхования Коста-Рики находится в чрезвычайном положении в связи с компьютерной атакой на его системы, которая затронула 800 серверов и более девяти тысяч терминалов или устройств. Об этом пишет Prensa Latina.

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Фонд, отвечающий за здравоохранение в Коста-Рике, распорядился сохранить оперативные координационные центры (центральный, региональный и местный) и применять механизмы, необходимые для обеспечения непрерывности услуг.

Директор Центра по предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Фонда Марио Вилчес заявил, что специалистам пришлось в тот же день провести деактивацию компьютерных служб учреждения, в то время как первоначальная диагностика показала, что 4871 пациент пострадал от сбоя в виде переноса консультаций или процедур.