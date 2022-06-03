Элиста, , 11:38 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили семь человек, выписаны с выздоровлением десять ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 3 июня.

Тесты на коронавирус Mos.ru

В двух стационарах лечение получают 22 пациента с COVID-19, из них три человека находятся в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 51 595 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 50 647 пациентов. Не справились с коронавирусом 843 человека.