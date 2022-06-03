Минск, , 11:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как встретил двух косуль при выезде из своей резиденции. Об этом 3 июня он сказал на встрече с главой белорусского общества охотников и рыболовов Игорем Шуневичем.

Александр Лукашенко

«Я вчера выехал за пределы резиденции: две косули такие маленькие посевы портят колхозные. Посмотрел на них, думаю: ну как такую красоту уничтожить можно или застрелить ради какого-то мяса? Совсем близко, посмотрели на меня (на квадроцикле был), отвернулись и своим делом занимаются», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что не ходит на охоту и не может убивать животных, хотя, с другой стороны, понимает, что в некоторых случаях должен быть отстрел животных.

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