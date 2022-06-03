Москва, 3 июня, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Любому внимательному наблюдателю должно быть очевидно, что биткоин не является инструментом защиты от инфляции и никогда им не был, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Green Crypto Processing по РФ и Восточной Европе Ивона Гутович.

BTC Keychain Криптовалюта

«Криптовалюта — это крайне рискованный актив, чьи покупатели берут на себя повышенные риски в надежде на высокую доходность, которую просто невозможно получить на других рынках.

Если бы биткоин покупали именно с целью защиты сбережений, то его график бы повторял динамику золота, а не технологических акций.

Причем, чем более рискованной компании принадлежат бумаги (такой класс активов называют «акции роста»: бизнес находится на самой ранней стадии развития, тогда как перспектива получения прибыли маячит где-то вдалеке), тем корреляция с ценой биткоина выше. Одно это, на самом деле, уже говорит о многом.

Иными словами, биткоин относится к тому же классу активов, что и акции, и покупают его только когда на рынке присутствует повышенный уровень риск-аппетита: огромные объемы ликвидности, стимулирующая политика ФРС США, большие надежды на рост глобальной экономики и т.д.

Да, возможно, кто-то из розничных инвесторов и покупает биткоин именно с целью хеджирования инфляции, но крупные финансовые организации явно имеют дело с криптовалютой только в рамках спекуляций.

Инструмент непонятного происхождения, с ассиметричным распределением среди инвесторов, что позволяет крупным игрокам свободно проводить манипуляции курсом, ну никак не тянет на замену трежерис или золота.

В данный момент криптовалютный рынок, как и фондовый рынок США, находится в режиме падения и причин для смены динамики пока нет.

Среди главных драйверов стоит выделить как наличие опасений за глобальную экономику, так и банальную необходимость в коррекции после невероятного роста в предыдущие годы.

В таких условиях котировки биткоина имеет все шансы подешеветь, как минимум, до $20 тысяч. Триггером для начала новой волны коррекции должен стать уход цены ниже $30 тысяч», — считает эксперт.

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