Симферополь, , 11:36 — REGNUM Республика Крым оказывает всю необходимую поддержку освобождённым территориям Херсонской и Запорожской областей, сообщил 3 июня журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Процентов 70 рабочего времени трачу на вопросы, связанные с поддержкой передовой, поддержкой фронта, с поддержкой ребят и на вопросы, связанные с поддержкой освобождённых территорий. Оказываем всё необходимое содействие», — сказал Аксёнов.

«Главная задача — не забюрократизировать процесс. Решение приняли — сразу приступили к его реализации. Уверен, что так и будет, будем вместе двигаться дальше. Процесс выдачи паспортов пошёл, динамика хорошая», — подчеркнул глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая Владимир Путин подписал указ об упрощённом предоставлении гражданства Российской Федерации жителям Херсонской и Запорожской областей. В Крыму заявили о готовности оказать этим территориям всю необходимую помощь.