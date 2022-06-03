Москва, 3 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Госдуме не ожидают признания заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по биолабораториям США на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

«Мы не ожидаем признаний от Нуланд или Пентагона, но очевидно, что в интересах всего мира не допустить вирусного и патогенного вторжения США в жизнь других стран и народов», — заявила сопредседатель парламентской комиссии по биолабораториям США на Украине.

Она отметила, что сегодня — десятый день молчания Нуланд и её помощников, которое само по себе ещё более обнажает сущность заведомо опасного характера всего военного проекта США по биолабораториям.

«Стратегия США в вопросах глобальной безопасности уже многократно имела для разных стран необратимые последствия. Что на этот раз США готовят миру в своих военных лабораториях — вопрос не риторический, а жизненно важный», рассуждает парламентарий.

25 мая Нуланд по официальным дипломатическим каналам было передано официальное приглашение на заседание комиссии парламентского расследования для дачи пояснений по факту деятельности американских военных биолабораторий на Украине.

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