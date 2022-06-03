Горловка, ДНР, 3 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования в течение получаса несколько раз обстреляли Горловку и населённый пункт Байрак в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Уточняется, что первый обстрел Горловки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 09:50 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре мины калибра 82 мм.

Также указывается, что в 09:53 киевские боевики обстреляли Байрак, выпустив по нему пять мин калибром 82 мм, а в 10:20 — вновь подвергли обстрелу Горловку, по которой было выпущено три гранаты из РПГ и также применялось стрелковое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы Донецкой Народной Республики в результате совместных действий с ВС России отразили попытку прорыва украинских боевиков в районе населенного пункта Новгородское, при этом были уничтожены до 20 боевиков.