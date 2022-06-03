Кишинёв, , 11:35 — REGNUM Кишинёв планирует закупать в Евросоюзе «нелетальное» оружие, а также решается вопрос о возможных закупках летального вооружения. Об этом на молдавском общественном телеканале сообщи премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

ЕС — Молдавия — Россия © ИА REGNUM

«Пока мы определяем, что нам нужно. Понадобится ли нам летальное оружие или нет», — сказала отметила Гаврилица.

Она сказала, что обсуждается усиление государственных границ республики, а также обсуждается приобретение оружия для червычайных ситуаций. Ранее подобное заявление сделал председатель парламента Игорь Гросу.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду также заявила, что республика якобы нуждается в значительном укреплении. Рассматривается вариант получения вооружений от НАТО, несмотря на нейтральный статус страны.

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