Кишинёв, 3 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Кишинёв планирует закупать в Евросоюзе «нелетальное» оружие, а также решается вопрос о возможных закупках летального вооружения. Об этом на молдавском общественном телеканале сообщи премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

«Пока мы определяем, что нам нужно. Понадобится ли нам летальное оружие или нет», — сказала отметила Гаврилица.

Она сказала, что обсуждается усиление государственных границ республики, а также обсуждается приобретение оружия для червычайных ситуаций. Ранее подобное заявление сделал председатель парламента Игорь Гросу.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду также заявила, что республика якобы нуждается в значительном укреплении. Рассматривается вариант получения вооружений от НАТО, несмотря на нейтральный статус страны.